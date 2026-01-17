Nel calcio dilettantistico regionale, la Portuense apre il turno di sabato con le sfide di anticipi. Tre incontri sono particolarmente rilevanti per le squadre ferraresi, tra cui Masi-Casumaro e Sampierana-Sant’Agostino. Quest’ultima, reduce da un periodo difficile, affronta in trasferta il San Piero in Bagno, con l’obiettivo di riprendere il ritmo dopo una serie di risultati altalenanti.

Tre anticipi da tenere d’occhio per le ferraresi nel panorama dilettantistico regionale. In Eccellenza il Sant’Agostino va a San Piero in Bagno sul campo di una Sampierana reduce da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque gare, in netto calo rispetto ad una prima parte di stagione a tratti sorprendente che l’aveva portata addirittura in vetta alla classifica. I ramarri cercano punti per allontanarsi dalla zona playout e ritrovare quella continuità che si era vista ad inizio campionato (calcio d’inizio alle 14.30). In Promozione i fari sono tutti puntati sul derby tra Masi Torello Voghiera e Casumaro (14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: in Prima tocca alla Portuense. Sabato di anticipi: Masi-Casumaro e Sampierana-Sant’Agostino

