Cagliari-Juventus ufficiali | Spalletti lancia Koopmeiners

È stato reso noto il XI ufficiale di Cagliari-Juventus, valida per la giornata di campionato. Luciano Spalletti ha deciso di schierare Koopmeiners dal primo minuto e di confermare David come punta centrale. La sfida si svolge all’Unipol Domus, con le formazioni pronte ad affrontarsi in una partita importante per entrambe le squadre.

Tutto pronto all' Unipol Domus. Cagliari-Juventus entra nel vivo e arrivano le formazioni ufficiali: Luciano Spalletti sceglie Koopmeiners dal primo minuto e conferma David al centro dell'attacco. La Juventus scende in campo con il 4-2-3-1, mentre il Cagliari risponde con il 3-4-2-1. Fischi del pubblico di casa durante il riscaldamento bianconero, clima caldo sugli spalti. Formazioni ufficiali Cagliari (3-4-2-1) Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano, Kilicsoy; Esposito. All. Pisacane Juventus (4-2-3-1) Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

