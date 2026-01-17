Cagliari-Juventus sabato 17 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Meno di tre gol all’Unipol Domus

Analisi e aggiornamenti sulla partita Cagliari-Juventus, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 20:45 all'Unipol Domus. Scopri le formazioni ufficiali, le quote scommesse e i pronostici per questa sfida, che si preannuncia equilibrata con meno di tre gol previsti. Dopo un avvio di stagione difficile, la Juventus ha migliorato le prestazioni e cerca continuità in questa trasferta.

Dopo un inizio di stagione non al massimo, la Juventus ha ormai ingranato e ora non intende fermarsi. I bianconeri sono nel pieno della lotta per un posto Champions e anche non distanti dal vertice, e sarebbe dunque un peccato incappare in una battuta d'arresto nella trasferta sul campo del Cagliari. La squadra di Luciano.

