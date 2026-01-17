Cagliari-Juventus sabato 17 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Meno di tre gol all’Unipol Domus

Analisi della sfida tra Cagliari e Juventus, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 20:45 all’Unipol Domus. Le formazioni, le quote e i pronostici sono fondamentali per valutare le possibilità di risultato, considerando il momento attuale delle due squadre. La Juventus, dopo un avvio di stagione difficile, ha mostrato segnali di miglioramento e punta a consolidare la propria posizione, mentre il Cagliari cerca punti importanti in casa.

Dopo un inizio di stagione non al massimo, la Juventus ha ormai ingranato e ora non intende fermarsi. I bianconeri sono nel pieno della lotta per un posto Champions e anche non distanti dal vertice, e sarebbe dunque un peccato incappare in una battuta d'arresto nella trasferta sul campo del Cagliari. La squadra di Luciano.

