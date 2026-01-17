Cagliari-Juventus le pagelle | dominio sterile palo di Yildiz ma decide Mazzitelli

Nella sfida tra Cagliari e Juventus, l'incontro si è concluso con una vittoria dei sardi per 1-0. La Juventus ha mantenuto il possesso palla, ma ha faticato a creare occasioni da rete, con un palo di Yildiz e un gol decisivo di Mazzitelli. Un risultato che evidenzia le difficoltà bianconere nel finalizzare, nonostante il dominio territoriale.

La Juventus esce sconfitta dall'Unipol Domus per 1-0 contro il Cagliari al termine di una gara controllata nel possesso ma povera di concretezza. I bianconeri costruiscono, tengono il campo, ma vengono puniti da una punizione ben lavorata e non riescono a rimettere il risultato in equilibrio nonostante il forcing finale e il palo colpito da Yildiz. Di seguito le pagelle della Juventus. Le pagelle della Juventus. Perin 6: Incolpevole sul gol, per il resto vive una serata relativamente tranquilla. Attento nelle uscite, non può fare miracoli sull'unica vera conclusione subita. Kalulu 6: Spinge con discreta continuità sulla destra e tiene la posizione senza sbavature.

