Cagliari-Juventus le formazioni ufficiali | Pisacane con Kilicsoy Spalletti sceglie David
Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di campionato, in programma alle 20.45 all'Unipol Domus. Spalletti ha deciso di schierare David in difesa, mentre Pisacane sarà affiancato da Kilicsoy. Le scelte dei due allenatori delineano le strategie per questa importante sfida, che si svolge in un momento cruciale della stagione.
Cagliari e Juventus si preparano a scendere in campo per la 21ª giornata di Serie A 2025-26. Pisacane schiera in porta Caprile con difesa a tre formata da Luperto, Mina e Zé Pedro. A centrocampo ci sono sulle fasce Palestra e Obert con in mezzo Adopo, Mazzitelli e Gaetano. Il tandem offensivo è composto da Sebastiano Esposito e Kilicsoy. Spalletti risponde con Perin tra i pali e una difesa formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo ci sono Locatelli e Koopmeiners con McKennie, Miretti e Yildiz sulla trequarti. Unica punta David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
