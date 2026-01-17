Cagliari-Juventus | dove vederla in streaming gratis

La partita tra Cagliari e Juventus si svolge oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle 20:45 all’Unipol Domus. È l’anticipo della 21ª giornata di Serie A. Per seguire l’incontro in streaming gratis, è possibile consultare piattaforme ufficiali o servizi autorizzati che offrono questa opzione, rispettando le normative sulla privacy e il copyright.

Cagliari-Juventus si gioca oggi, sabato 17 gennaio 2026 alle 20:45, all'Unipol Domus, ed è l'anticipo serale della 21ª giornata di Serie A: i rossoblù cercano punti per allontanarsi dalla zona calda, i bianconeri puntano a proseguire la risalita in classifica forti di una lunga striscia positiva. La Juventus arriva in Sardegna con 39 punti e sei risultati utili consecutivi, mentre il Cagliari è fermo a quota 19 dopo un solo punto nelle ultime tre giornate, con la pressione che torna a farsi sentire alle spalle. Il momento delle due squadre. La squadra di Fabio Pisacane è reduce da un periodo complicato, segnato dalla pesante sconfitta di Genova nell'ultimo turno.

