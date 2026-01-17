Cagliari-Juve Spalletti non molla il sogno scudetto | pronostico
Nella 21ª giornata di Serie A, Cagliari e Juventus si affrontano in Sardegna, con i bianconeri determinati a mantenere viva la possibilità di contendere lo scudetto. Spalletti guida i suoi verso una sfida importante, mentre i punti di distacco dall'Inter sono ancora sette. Un incontro che potrebbe influenzare le posizioni in classifica e il cammino verso il titolo.
TURIN, ITALY - NOVEMBER 29: Kenan Yõldõz of Juventus FC in action during the Serie A match between Juventus FC and Cagliari Calcio at Allianz Stadium on November 29, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio PennicinoGetty Images) Dopo il recupero delle partite della sedicesima giornata, la Juventus si ritrova sempre al quarto posto ma con 7 punti di svantaggio rispetto all'Inter: obiettivo minimo, la qualificazione Champions ma i numeri di Spalletti sono da scudetto. Scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Juventus in programma sabato 17 gennaio alle ore 20.45. Nelle ultime sei giornate, la squadra bianconera ha conquistato 16 punti su 18 e le resta il rimpianto per il pareggio casalingo contro il Lecce (1-1) durante il quale David ha sbagliato il rigore della possibile vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
