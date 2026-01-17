Cagliari Juve LIVE | squadre arrivate all’Unipol Domus le scelte di Spalletti
Le squadre sono arrivate all’Unipol Domus in vista della sfida tra Cagliari e Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Di seguito, aggiornamenti in tempo reale, analisi delle scelte di formazione di Spalletti, cronaca e risultati della partita.
di Marco Baridon Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Cagliari Juve 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Cagliari Juve LIVE: l’avvicinamento al match dell’Unipol Domus, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti
Leggi anche: Juve Pafos LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti
-1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Cagliari - Juventus in Diretta Streaming | IT; Cagliari-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Cagliari-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - La formazione sarda ospita i bianconeri nel sabato della 21ª giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Cagliari-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Cagliari Juventus LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Cagliari Juventus: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 21a giornata del campionato Serie A 2025- cagliarinews24.com
Juve-Cagliari, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti - facebook.com facebook
Probabili formazioni #CagliariJuve Le possibili scelte di #Spalletti x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.