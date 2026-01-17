Segui in tempo reale Cagliari-Juve, partita valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. In questa guida troverai aggiornamenti sulle formazioni di Spalletti, analisi pre-match e le ultime notizie sull’incontro all’Unipol Domus, per seguire ogni fase del confronto con chiarezza e precisione.

di Marco Baridon Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Cagliari Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Cagliari Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cagliari Juve LIVE: l'avvicinamento al match dell'Unipol Domus, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

