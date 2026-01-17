Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si conclude con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Mazzitelli. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata dell'incontro, offrendo un'analisi precisa e obiettiva della partita.

Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola. 65? GOL CAGLIARI 63? CAMBIO CAGLIARI – Esposito fuori, dentro Idrissi. 62? TIRO JUVENTUS – Grandissimo numero di Yildiz sulla sinistra che supera diversi avversari, poi prova il tiro e la palla finisce sopra la traversa.

Cagliari Juve 1-0 LIVE: la sblocca Mazzitelli

