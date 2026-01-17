Cagliari Juve 1-0 LIVE | assalto dei bianconeri!

Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata dell'incontro, che si è concluso con una vittoria per 1-0 dei sardi. Aggiornamenti accurati e obiettivi per seguire l'andamento della partita.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola. 93? ASSALTO DELLA JUVENTUS – Tutti in avanti i bianconeri in questa fase finale di gara, tanti palloni nel cuore dell’area di rigore rossoblù ma ne Yildiz, ne Bremer, ne Kelly riescono a mettere il pallone in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Juve 1-0 LIVE: assalto dei bianconeri! Leggi anche: Lazio Juve 1-0 LIVE: Assalto dei bianconeri! Leggi anche: Cagliari Juve 1-0 LIVE: palo dei bianconeri con Yildiz! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus; Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Conceicao ignorato e Allegri fino allo spogliatoio per Yildiz: chi è l'arbitro di Cagliari-Juve; Cagliari-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Cagliari-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Mazzitelli porta in vantaggio i sardi - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Cagliari-Juventus 1-0 - Spalletti si gioca anche le carte Thuram e Conceição - Resta a terra Borrelli, la Juve continua a giocare non finalizzando l'azione. tuttojuve.com

Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola - Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte de ... juventusnews24.com

#Cagliari 1-0 #Juventus : Luca Mazzitelli! #CagliariJuve #SerieA #CagliariJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com

Primo tempo Cagliari-Juve 0-0, commentate… - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.