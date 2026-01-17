Cagliari Juve 1-0 LIVE | assalto dei bianconeri!

Segui in tempo reale Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata dell'incontro, che si è concluso con una vittoria per 1-0 dei sardi. Aggiornamenti accurati e obiettivi per seguire l'andamento della partita.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle  due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il  Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 1-0: sintesi e moviola. 93? ASSALTO DELLA JUVENTUS – Tutti in avanti i bianconeri in questa fase finale di gara, tanti palloni nel cuore dell’area di rigore rossoblù ma ne Yildiz, ne Bremer, ne Kelly riescono a mettere il pallone in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

