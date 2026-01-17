Cagliari Juve 0-0 LIVE | Miretti ci prova respinge Caprile!

Segui la diretta di Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a zero, con occasioni e interventi importanti da entrambe le squadre. In questa cronaca troverai sintesi, moviola, tabellino e risultato aggiornato, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. 20? SPINGONO I BIANCONERI – La Juventus spinge e va a caccia del gol del vantaggio. Ci prova Miretti dalla lunghissima distanza, palla fuori di molto. 16? NIENTE RIGORE PER LA JUVE! – Massa toglie il calcio di rigore ai bianconeri dopo la revisione del VAR.

Cagliari-Juventus 0-0 - E' cominciata alla Domus Arena - 0 dello scorso anno (decisivo Vlahovic) e ha vinto 8 delle ultime 9 sfide alla Domus Arena. tuttojuve.com

