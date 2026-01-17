Cagliari Juve 0-0 LIVE | due minuti di recupero!

Segui con noi la diretta di Cagliari-Juventus, terminata 0-0, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. In questa occasione, analizzeremo i momenti salienti, le decisioni arbitrali e le statistiche principali, offrendo una panoramica completa della partita. Il match si è concluso con due minuti di recupero, confermando l’equilibrio tra le due squadre in campo.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle  due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il  Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. 2? di recupero 41? TIRO JUVE – I bianconeri ci provano con una conclusione dalla lunga distanza di Locatelli, il pallone termina a lato. 38? DOPPIO ANGOLO JUVE – I bianconeri spingono forte e vogliono fare gol prima della fine del primo tempo: resiste la difesa del Cagliari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

