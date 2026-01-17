Cagliari Juve 0-0 LIVE | conclusione di Cambiaso da fuori chiude Caprile

Segui la diretta di Cagliari-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si è conclusa con uno 0-0, con occasioni per Cambiaso e Caprile che hanno mantenuto inviolata la porta. Di seguito, trovi sintesi, moviola e dettagli sulla cronaca del confronto tra le due squadre.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. 53? CAMBIO CAGLIARI – Entra Borrelli, fuori Kilicsoy. 51? TIRO JUVE! – La Juventus prova a rendersi pericolosa con un'azione prolungata e chiusa dalla conclusione di Fabio Miretti: palla alta.

