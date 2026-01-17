Cade in un sentiero sui Colli trasportato all' ospedale di Schiavonia

Un ciclista è caduto mentre percorreva il sentiero di downhill del Monte Lozzo sui Colli Euganei. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50, e il Soccorso alpino di Padova è stato chiamato dalla Centrale del 118. Il soccorso ha portato l’uomo all’ospedale di Schiavonia per le cure necessarie.

Una squadra di cinque soccorritori, più un'infermiera della Stazione, è intervenuta in supporto al personale sanitario dell'ambulanza già sul posto. Il 21enne di Monselice, che era in compagnia di alcuni amici al momento dell'incidente e aveva riportato la sospetta frattura del femore e un trauma alla spalla, è stato stabilizzato e trasportato in barella alla strada. Una volta trasferito in ambulanza, il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale di Schiavonia.

