Buon compleanno Arsenale | una serata speciale per festeggiare i 40 anni del cinema

Il 20 gennaio 1982 l’Arsenale di Pisa ha aperto le sue porte, dando il via a quattro decenni di promozione della cultura cinematografica. Per celebrare questo traguardo, si terrà una serata speciale dedicata al ricordo e alla storia di un luogo che ha contribuito a diffondere il cinema nella città e oltre. Un’occasione per riflettere sull’importanza della cultura cinematografica e sul percorso compiuto in questi 40 anni.

Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e il prossimo lunedì 20, alle 20.30, il Cineclub festeggerà ancora una volta il compleanno con gli spettatori nel modo migliore, con del buon cinema. Sul grande schermo torna ‘Io e Annie’, capolavoro di Woody Allen, con una speciale proiezione a ingresso libero. Sarà un modo per celebrare la straordinaria Diane Keaton, recentemente scomparsa, che proprio a gennaio avrebbe compiuto 80 anni, attraverso un film che le valse il Premio Oscar alla miglior attrice protagonista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Buon compleanno Arsenale: una serata speciale per festeggiare i 40 anni del cinema Leggi anche: Buon compleanno Woody Allen: il genio del cinema festeggia 90 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buon compleanno Arsenale: una serata speciale per festeggiare i 40 anni del cinema. BUON COMPLEANNO Vittoria Belvedere ---- 54 anni Vittoria Belvedere è un'attrice ed ex modella italiana. #vittoriabelvedere - facebook.com facebook Buon compleanno, Thomas x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.