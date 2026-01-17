Bulgari inaugura Rodeo Drive con un party stellare e la collezione Eternal è già un cult

Bulgari apre ufficialmente la sua nuova boutique su Rodeo Drive, a Los Angeles, con un evento di grande rilievo. La cerimonia ha attirato attenzione grazie alla presenza di ospiti e alla suggestiva atmosfera, segnando un importante passo nel percorso di espansione del marchio. La collezione Eternal, già apprezzata, si conferma tra le linee di punta, consolidando l’immagine di eleganza e qualità che caratterizza Bulgari.

Se devi inaugurare un nuovo flagship, tanto vale farlo come si deve. Bulgari lo sa bene e ha deciso di celebrare la sua nuova boutique su Rodeo Drive, a Los Angeles, con un launch party che sembrava più una scena da film che un evento retail. Al centro di tutto: Bulgari Eternal, la nuova collezione high jewelry che guarda agli archivi ma parla chiaramente a una nuova generazione. Bulgari a Rodeo Drive: il super lancio con Maude Apatow, Phoebe Dynevor ma make it Eternal. La boutique di Rodeo Drive, aperta a novembre 2024, è diventata ufficialmente il nuovo epicentro del mondo Bulgari in California. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

