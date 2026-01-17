Bruciature e poi… Orrore in Italia i figli della coppia di nomadi trovati così

Un episodio di grande gravità è emerso nella provincia di Rovigo, dove una famiglia nomade è stata trovata coinvolta in un grave episodio di violenza domestica. Dopo anni di silenzio, le autorità hanno svelato le circostanze di un caso che ha suscitato sgomento e preoccupazione, evidenziando la necessità di approfondire le dinamiche di tutela e intervento nelle situazioni di rischio familiare.

Il sipario di silenzio che per quasi un decennio ha avvolto una villetta di Canaro, nel cuore del Polesine, si è finalmente alzato, rivelando un orrore domestico protratto per anni. La giustizia ha emesso il suo verdetto definitivo per una coppia di genitori, appartenenti a una famiglia di etnia rom, condannati a tre anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti aggravati nei confronti dei loro quattro figli minorenni. La sentenza, che ha spalancato per entrambi le porte del carcere, mette fine a una spirale di percosse e incuria sistematica iniziata nel lontano 2014 e interrotta solo nel dicembre del 2021.

