Brivio ricorda | Nel 2009 che lite tra Rossi e Lorenzo! Vorrei Hamilton e Verstappen in MotoGP

Brivio ripercorre la stagione 2025 di MotoGP, sottolineando come Aprilia si avvicini a Ducati in competitività. Ricorda inoltre momenti storici come il 2009, quando Rossi e Lorenzo si scontrarono, e esprime il desiderio di vedere Hamilton e Verstappen in MotoGP. Un viaggio tra passato e presente, tra ricordi e proiezioni future nel mondo delle corse motociclistiche.

Il team principal Trackhouse Aprilia ripercorre la stagione 2025: "Aprilia più vicina a Ducati". E riapre anche l'album dei suoi successi del passato: "A Barcellona 2009, il team di Vale esultò e il box di Jorge si offese. Servirono riunioni per chiarirsi.". Ma non solo, ecco la sua ricetta per rendere più popolare la MotoGp. Come si potrebbe definire un dirigente capace di lasciare il segno in MotoGP con tre squadre diverse? Davide Brivio sorride divertito di fronte a questa domanda che ripercorre la sua carriera: "Mi descriverei come un grande appassionato. Nonostante l'età, non sono ancora stanco".

