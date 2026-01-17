Brindisi Gdf sequestra nave | Violate sanzioni alla Russia'

La Guardia di Finanza di Brindisi, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e sotto il coordinamento della Procura, ha sequestrato una nave battente bandiera di un’isola dell’Oceania. La nave, proveniente dal mar Nero, avrebbe violato le sanzioni internazionali imposte alla Russia. L’operazione rientra nelle attività di controllo e rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di sanzioni economiche.

Al termine degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane di Brindisi, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, nei giorni scorsi è stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza una nave, battente bandiera di una piccola Isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, con il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso. Il provvedimento cautelare è stato emesso – fa sapere la Gdf – in ottemperanza alle misure adottate nell'ambito dei pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia in conseguenza del conflitto russo-ucraino.

