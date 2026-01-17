A Brescia è stato ritrovato senza vita il corpo di Renata Zanola, mettendo così fine alle ricerche dell’anziana scomparsa. La notizia conclude ufficialmente le operazioni di ricerca, portando un momento di riflessione per la comunità locale. La notizia è stata confermata dalle autorità, che hanno avviato le procedure necessarie per accertare le cause del decesso.

La comunità di Brescia è stata colpita da una notizia che ha messo fine alle speranze coltivate negli ultimi giorni. Si sono concluse nel modo più doloroso le ricerche di Renata Zanola, l’anziana di 79 anni scomparsa da giovedì scorso, quando di lei si erano improvvisamente perse le tracce. Il corpo senza vita della donna, affetta da Alzheimer, è stato rinvenuto nella mattinata odierna all’interno di un canale irriguo situato a breve distanza dalla sua abitazione e non lontano dal centro sportivo Michelangelo. Il ritrovamento ha posto termine a ore di apprensione e mobilitazione nel quartiere, dove residenti e famigliari avevano seguito con partecipazione l’evolversi delle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Brescia, ritrovato senza vita il corpo di Renata Zanola: concluse le ricerche dell’anziana scomparsa

