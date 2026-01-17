Brambilla di Carpiano Italia-Iran | Intervento militare contro il regime Pahlavi democratico nessun rischio Savak
Brambilla di Carpiano, rappresentante Italia-Iran, afferma che l’Italia è in costante mobilitazione a sostegno dell’Iran, sottolineando che si tratta di una rivoluzione nazionale piuttosto che di semplici proteste. La sua posizione include la possibilità di un intervento militare per favorire un regime pahlaviano democratico, con la garanzia dell’assenza di rischi legati al Savak.
(Adnkronos) – "Siamo in mobilitazione permanente perché ce lo chiede la comunità degli iraniani in Italia: in Iran non è in corso una protesta, ma una rivoluzione nazionale". Lo dice all’AdnKronos Mariofilippo Brambilla di Carpiano, membro del team del Principe Reza Pahlavi e presidente dell’Associazione Italia-Iran, commentando le nuove manifestazioni contro la Repubblica Islamica. Altra giornata di mobilitazione. Cosa chiedete adesso? "Noi siamo perennemente mobilitati perché ce lo chiede la comunità degli iraniani in Italia, che noi sosteniamo. La mobilitazione è permanente perché, anche se non trapelano più notizie dall’Iran – dato che il regime criminale della Repubblica Islamica ha chiuso internet – le strade sono ancora presidiate dai manifestanti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
