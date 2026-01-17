Brambilla | Ascoli costruito per la Serie B noi bravi nella ripresa Sulla classifica…
L'allenatore Brambilla ha commentato l'andamento della partita dell'Ascoli, sottolineando come la squadra sia stata costruita per la Serie B e si sia dimostrata efficace nella ripresa. Ha inoltre analizzato la posizione in classifica, evidenziando aspetti da migliorare e le strategie adottate per affrontare la stagione. Un discorso equilibrato che riflette le prospettive della squadra in un campionato competitivo e impegnativo.
Brambilla: «Ascoli costruito per la Serie B, noi bravi nella ripresa. Sulla classifica.». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. La Juventus Next Gen continua a volare e consolida la sua risalita in classifica nel Girone B di Serie C. La vittoria di oggi per 1-0 contro l’ Ascoli, firmata dal solito Simone Guerra su splendido assist di Nicolò Cudrig, rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo per i bianconeri, che nel 2026 viaggiano a punteggio pieno. Al termine del match disputato al “Moccagatta” di Alessandria, il tecnico Massimo Brambilla ha analizzato con soddisfazione il momento magico della sua squadra, ora issatasi al 5° posto solitario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
