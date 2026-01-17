Simone Braglia ha commentato il rendimento del Milan di Allegri, sottolineando che l’allenatore è competente ma non ancora al livello dei grandi. Secondo l’ex portiere, la vera differenza la fa Maignan, il portiere francese che si è rivelato fondamentale per la squadra. Le sue osservazioni, rilasciate a TMW Radio, offrono uno sguardo critico sulla situazione attuale del club e sui fattori chiave per la corsa allo scudetto.

La vittoria del Milan contro il Como in trasferta, arrivata grazie ai gol di Nkunku e Rabiot, ha scatenato molte polemiche tra i giochisti e i risultatisti. Il Milan non ha creato abbastanza, ma è riuscito a portare a termine tutte e tre le azioni create. A parlare della prestazione dei rossoneri è stato anche l'ex portiere Simone Braglia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio: "La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Allegri? Ottimo allenatore ma non grande. La differenza la fa Maignan”

