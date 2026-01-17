Braglia | Allegri? Ottimo allenatore ma non grande La differenza la fa Maignan
Simone Braglia ha commentato il rendimento del Milan di Allegri, sottolineando che l’allenatore è competente ma non ancora al livello dei grandi. Secondo l’ex portiere, la vera differenza la fa Maignan, il portiere francese che si è rivelato fondamentale per la squadra. Le sue osservazioni, rilasciate a TMW Radio, offrono uno sguardo critico sulla situazione attuale del club e sui fattori chiave per la corsa allo scudetto.
La vittoria del Milan contro il Como in trasferta, arrivata grazie ai gol di Nkunku e Rabiot, ha scatenato molte polemiche tra i giochisti e i risultatisti. Il Milan non ha creato abbastanza, ma è riuscito a portare a termine tutte e tre le azioni create. A parlare della prestazione dei rossoneri è stato anche l'ex portiere Simone Braglia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio: "La differenza l'ha fatta Maignan che ha parato. Ha fatto tre interventi da urlo, con un portiere normale quelle tre azioni sono gol. Anche lo scorso anno il neo di Fabregas è stata una difesa non proprio impenetrabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Cambia l’allenatore, cambia il Milan: Allegri fa la differenza
Leggi anche: Braglia: “Milan-Lazio? Allegri molto meglio di Sarri. Non c’è tutta questa differenza con la Roma…”
Braglia: Allegri? Non un grande allenatore. Con un portiere normale quelle tre azioni sono gol; Braglia: Milan, Maignan ha fatto la differenza. Questo un mese chiave per...; Braglia contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non un grande»; De Paola: Voglio vedere Allegri quando dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare.
Braglia: "Allegri? Non un grande allenatore. Con un portiere normale quelle tre azioni sono gol" - 3, ha fatto risvegliare la sterile lotta tra giochisti e risultatisti. milannews.it
Allegri getta acqua sul caso Fabregas: "Allenatore giovane, avrà una carriera molto buona" - Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce, ha detto la sua anche su mister Cesc Fabregas dopo. tuttomercatoweb.com
Braglia: “Campionato anomalo. Tutte e 5 lì davanti possono vincere. Chi avrà…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia è tornato sulla vittoria del Milan in casa del Como: "In 5 per lo scudetto" ... msn.com
Braglia dopo Como Milan va contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non è un grande per questo motivo. Ieri la differenza l’ha fatta Maignan che ha parato» x.com
Braglia dopo Como Milan va contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non è un grande per questo motivo. Ieri la differenza l’ha fatta Maignan che ha parato» - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.