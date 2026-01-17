Bove addio Roma | rescissione consensuale e accordo col nuovo club

Edoardo Bove si congeda ufficialmente dalla Roma, con una rescissione consensuale e un accordo con il nuovo club. Dan e Ryan Friedkin hanno espresso i loro auguri all’atleta, sottolineando il desiderio di vedere Bove proseguire la sua carriera e inseguire il sogno di giocare. L’annuncio rappresenta un passaggio importante nel percorso del calciatore, che lascia con rispetto i colori giallorossi per nuove opportunità.

"Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio" Mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: Edoardo Bove dice addio alla Roma. Con un lungo e caloroso comunicato, il club giallorosso ha annunciato la rescissione consensuale del contratto del centrocampista, impossibilitato a proseguire la sua carriera in Italia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it "L'AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove. Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone.

Rescissione consensuale con Edoardo Bove - L’11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. asroma.com

Bove rescinde con la Roma, il club 'sempre uno di noi' - Ora è ufficiale: le strade della Roma e di Bove si dividono. sport.tiscali.it

Bove, ritorno in campo Ipotesi Inghilterra dopo l'addio alla Roma - facebook.com facebook

