FIESOLE Va avanti lo studio per la valorizzazione dell‘area delle scuole di Borgunto, nato dalla collaborazione tra Comune di Fiesole, Università di Firenze (dipartimento di Architettura) e istituto comprensivo Balducci. Dopo l‘incontro di presentazione, che si è tenuto al teatro di Fiesole a metà dicembre, è iniziato il conto alla rovescia dei tecnici in attesa di ricevere le proposte del corpo docenti e del dirigente Alessandro Lattanzi, che sono attese per la fine del mese. "Si tratta del primo passo di un percorso partecipativo che vuole mettere al centro l’idea di unire scuola e città, valorizzando al meglio l‘area di Borgunto – spiega l‘assessore Francesco Sottili – e realizzare una scuola più accogliente, aperta e vicina ai bisogni di chi la vive ogni giorno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Borgunto, la rinascita: "Non ci saranno case"

