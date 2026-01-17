Borghi | Maignan una situazione che il Milan deve risolvere velocemente A Como …

Stefano Borghi analizza la partita tra Como e Milan, conclusa 1-3, con particolare attenzione alle prestazioni di Mike Maignan. Il giornalista sottolinea come il portiere francese abbia svolto un ruolo chiave per il risultato dei rossoneri e evidenzia la necessità di risolvere rapidamente alcune situazioni in casa Milan. Un approfondimento sulla partita e sulle sfide future del club.

Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan, autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan, portiere del Diavolo di Massimiliano Allegri, autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri. Ecco cosa ha detto Borghi in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

