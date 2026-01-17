bonus agricoltura 2026 i contributi per chi avvia aziende o ha terreni

Il Bonus Agricoltura 2026 offre un insieme di contributi e agevolazioni rivolti a imprenditori e aziende che operano nel settore agricolo. Questa misura sostiene chi avvia nuove imprese agricole o gestisce terreni, facilitando investimenti e sviluppo. Di seguito, una panoramica delle principali opportunità previste per il 2026, per favorire una crescita sostenibile e competitiva dell’agricoltura italiana.

Sotto il cappello bonus agricoltura 2026 rientrano una serie di agevolazioni a cui possono accedere gli imprenditori che operano nel settore primario. Le misure prevedono dei contributi per giovani imprenditori, delle misure ambientali e dei finanziamenti a fondo perduto per acquistare macchinari. Per ottenere i contributi è necessario accedere a una serie di bandi con scadenze specifiche. I principali sono bandi Ismea che includono misure per il consolidamento delle imprese agricole, l’imprenditoria giovanile e l’acquisto di terreni. Ismea Investe 2026. Uno dei più importanti è il bando Ismea Investe 2026, che si è aperto ufficialmente l’8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

