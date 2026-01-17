Bonate Sopra si barrica in auto alla vista degli agenti | in casa 900 grammi di cocaina

A Bonate Sopra, un individuo si è barricato in auto al passaggio delle forze dell’ordine, scoprendo successivamente un’operazione di arresto. Durante la perquisizione dell’abitazione sono stati trovati circa 900 grammi di cocaina, 41mila euro in contanti, bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento. L’intera operazione rientra nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un arresto per spaccio da parte degli agenti della Questura di Bergamo. Giovedì 15 gennaio, durante un servizio di osservazione e appostamento in abiti civili a Bonate Sopra, i poliziotti hanno individuato un'auto sospetta, procedendo al controllo. Ma alla vista degli operatori, l'uomo alla guida si è barricato all'interno dell'auto, rifiutandosi di scendere e di rispondere alle richieste degli agenti, effettuando nel frattempo diverse telefonate. Gli agenti sono tuttavia riusciti a procedere con la perquisizione dell'uomo, marocchino classe 1992, oltre che del veicolo e dell'abitazione, nel comune di Vimercate.

