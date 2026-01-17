Bonaccini ' o sarracino Una riunione a Napoli con Salis e contro Guerini

A fine mese, a Napoli, si terrà una riunione con Stefano Bonaccini, presidente del Pd, e alcuni tra i principali sindaci e governatori democratici. L'incontro, che vede la partecipazione di Salis e altri esponenti, rappresenta un momento di confronto strategico per il partito. La discussione si concentrerà sulle questioni politiche e amministrative di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare l’unità e delineare le prossime iniziative.

Roma. Stefano 'o sarracino. E' tutto pronto o quasi per l'appuntamento che a fine mese riunirà attorno al presidente del Pd alcuni tra i più pregiati sindaci e governatori democratici. Mare in bonaccia, anzi in Bonaccini. Attorno a lui, a Napoli, il 31 gennaio s'incontreranno tutti alla Stazione Marittima del Molo Angioino dove, a un certo punto, farà capolino persino lei. La segretaria Elly Schlein. La capa che giusto un mese fa ha sussunto nella maggioranza del partito proprio il capo. E cioè "il Bona". L'ex presidente dell'Emilia-Romagna che, pur essendo rimasto al vertice della corrente riformista Energia popolare, è entrato nel mare magno dei dem.

