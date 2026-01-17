Bologna-Fiorentina si gioca | nessun rinvio dopo la morte di Rocco Commisso

La partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A, si svolgerà come programmato domenica 18 gennaio. Nonostante la recente scomparsa del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina ha deciso di disputare l’incontro in sua memoria. La sfida si terrà regolarmente, mantenendo il rispetto e l’omaggio dovuti a una figura fondamentale per il club e il calcio italiano.

La sfida della 21ª giornata di Serie A in programma domenica 18 gennaio si disputerà regolarmente. La Fiorentina ha scelto di scendere in campo per onorare la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso nella notte all’età di 76 anni. Nessun rinvio per Bologna-FiorentinaBologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domenica 18 gennaio 2026, come previsto dal calendario della Serie A. A confermarlo sono fonti della Lega, dopo le voci circolate nelle scorse ore su un possibile rinvio in seguito alla morte di Rocco Commisso, presidente del club viola. Il club viola ha deciso di affrontare il match come segno di rispetto e memoria nei confronti di Rocco Commisso, scomparso nella notte all’età di 76 anni. 🔗 Leggi su Sportface.it

Bologna- Fiorentina si gioca: nessun rinvio per la morte di Commisso. Il ricordo di Italiano - La vigilia del derby dell’Appennino è stata funestata dalla notizia arrivata nelle prime ore della mattinata della morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, giunta all’età di 76 anni dopo ... corrieredibologna.corriere.it