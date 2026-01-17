Bologna Fiorentina rinvio dopo la morte di Commisso? Arriva la decisione ufficiale Ecco che cosa succederà

La partita tra Bologna e Fiorentina potrebbe essere rinviata a causa del recente decesso di Rocco Commisso, presidente dei viola. Dopo le richieste ufficiali e le valutazioni delle autorità competenti, è stata annunciata una decisione definitiva riguardo alla disputa dell'incontro. Di seguito, i dettagli sulla nuova programmazione e le motivazioni alla base della scelta.

Bologna Fiorentina, la gara sarà rinviata dopo la morte del patron Rocco Commisso? Arriva la decisione ufficiale. Ecco che cosa succede. Contrariamente a tutte le previsioni delle ultime ore, che davano per scontato lo slittamento della partita a causa del grave lutto che ha colpito la società, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente. La sfida, valida per il campionato di Serie A, andrà in scena come da calendario domani, domenica 18 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Renato Dall'Ara. La notizia ha spiazzato molti addetti ai lavori, dato che la Lega Calcio era pronta a disporre il rinvio.

