Bollate nuova Coop | si lavora per aprirla entro il prossimo Natale

A Bollate, si lavora per aprire una nuova sede Coop entro il prossimo Natale. Officine Mak, specializzata nella riqualificazione di aree dismesse, ha concluso la vendita di un’area all’interno dell’ex zona Ceruti a Coop Lombardia. Questa iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso un progetto di riqualificazione e sviluppo commerciale, portando benefici alla comunità locale e consolidando la presenza del marchio Coop nella zona.

.Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione e riqualificazione di grandi aree dismesse, ha perfezionato prima della fine dello scorso anno la vendita a Coop Lombardia di un'area adibita a media struttura di vendita situata all'interno dell'ex area Ceruti. Solo pochi giorni prima Officine Mak aveva firmato la convenzione urbanistica, propedeutica a un progetto residenziale per circa 400 appartamenti, di cui il 30% in edilizia convenzionata, con oltre il 60% dell'area destinato a spazi pubblici, parchi, piazze, percorsi ciclopedonali e parcheggi.

