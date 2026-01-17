Nella gara di Altenberg, la Germania conferma la propria supremazia nel bob, con Lochner che si impone nel due maschile davanti al pubblico di casa. Il team tedesco mantiene la propria costanza, ottenendo una tripletta, mentre Baumgartner si piazza all’undicesimo posto. La competizione testimonia ancora una volta l’egemonia della Germania nella Coppa del Mondo di bob, sottolineando la continuità di un dominio consolidato nel circuito.

Sempre e solo Germania nella Coppa del Mondo di bob. Nuovo appuntamento, questa volta per il 2 maschile, e consueto dominio tedesco davanti al pubblico di casa in quel di Altenberg. A vincere è sempre lui, Johannes Lochner: successo numero sei della stagione nella specialità, miglior tempo in entrambe le run, totale di 1:50.13. Tutto troppo semplice. Alle sue spalle, nella solita tripletta troviamo Adam Ammour a 45 centesimi di ritardo e Francesco Friedrich a 51 centesimi. Completano la top-5 il coreano Jinsu Kim ed il britannico Brad Hall. Buona la prova di Patrick Baumgartner non nella specialità preferita: l’azzurro assieme a Josè Delmas Obou chiude in undicesima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob: altra tripletta tedesca, nel 2 ad Altenberg domina Lochner. Undicesimo Baumgartner

Leggi anche: Bob: Johannes Lochner centra la doppietta a Igls. Altra tripletta tedesca, Baumgartner staccato

Leggi anche: Bob a 2: altra tripletta tedesca in Coppa del Mondo, domina ancora Johannes Lochner

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bob | a St Moritz Johannes Lochner si prende successo in Coppa ed Europei Dodicesimo Baumgartner.

Bob: altra tripletta tedesca, nel 2 ad Altenberg domina Lochner. Undicesimo Baumgartner - Nuovo appuntamento, questa volta per il 2 maschile, e consueto dominio tedesco davanti al pubblico di ... oasport.it