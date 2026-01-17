Blair il Ceo di Apollo l’ex presidente di Exor | chi c’è nel Peace Board di Gaza nominato da Trump

Il Peace Board di Gaza, nominato da Trump, vede la partecipazione di figure di rilievo come Tony Blair, Ajay Banga della Banca Mondiale e i diplomatici Jared Kushner e Marco Rubio. Washington sta formando così una squadra strategica per guidare il rilancio della regione, con figure di diversa provenienza e competenza. Questo processo riflette l’importanza di un approccio coordinato e multilaterale per affrontare la complessità della situazione a Gaza.

C'è Tony Blair, c'è il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, ci sono i dioscuri della diplomazia Usa Jared Kushner e Marco Rubio: Washington inizia a definire la squadra che dovrà implementare lo scenario di rilancio di Gaza. Mentre la "Fase 2" dei negoziati per la pace a Gaza prende formalmente il via in Egitto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato le nomine per il Board of Peace che dovrà coordinare la ricostruzione della Striscia di Gaza qualora i negoziati tra Israele e Hamas andassero a buon fine e si arrivasse tanto al ritiro di Tel Aviv quanto all'annunciato disarmo dei militanti islamisti.

