Bisseck | Abbiamo fatto bene anche nella sofferenza Ruolo? Posso giocare anche trequartista!

Dopo la vittoria in trasferta contro l’Udinese, Bisseck ha commentato l’andamento della partita e il suo ruolo in campo. Il difensore dell’Inter ha sottolineato di aver affrontato bene anche momenti difficili e ha evidenziato la sua versatilità, affermando di poter ricoprire anche il ruolo di trequartista. Le sue parole offrono uno sguardo sulla sua prospettiva e sull’approccio della squadra dopo l’importante risultato.

Inter News 24 Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta in trasferta contro l’Udinese: le dichiarazioni. L’Inter non si ferma e sbanca il Bluenergy Stadium. Grazie a una rete del suo capitano, Lautaro Martinez, la squadra di Cristian Chivu piega un’Udinese battagliera e sale momentaneamente a 49 punti in classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli impegnate domani. Una vittoria sporca, sofferta ma fondamentale, che conferma la maturità del gruppo nerazzurro. L’analisi di Bisseck: “Pronti a soffrire”. Al termine della gara, Yann Bisseck è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo. 🔗 Leggi su Internews24.com

