Bipartidismo Stream e gli altri tentacoli mediatici di Vox

Bipartidismo Stream è un canale nato nel 2025, promosso da Fundación Disenso e guidato da Santiago Abascal di Vox. Attraverso i propri social e YouTube, si presenta come un’alternativa critica ai media mainstream, sostenendo di offrire un’informazione indipendente e contraria alle narrazioni ufficiali del sistema bipartitico. Questa piattaforma mira a presentare punti di vista diversi e a contestualizzare le notizie dal loro punto di vista.

«Siamo l'alternativa alle palesi menzogne dei media mainstream del sistema bipartitico». A sostenerlo non sono i soliti complottisti che si spacciano per nuovi profeti, ma le pagine social e YouTube di Bipartidismo Stream, il canale aperto a inizio 2025 da Fundación Disenso, think tank presieduto dal leader di Vox Santiago Abascal. L'obiettivo dell'operazione è meno nobile di quanto reciti lo slogan. Si tratta, semplicemente, di diffondere l' ideologia di estrema destra con un'estetica che strizza l'occhio ai più giovani. Gli under 45, d'altronde, sono il cuore dell'elettorato del partito tanto caro a Giorgia Meloni.

