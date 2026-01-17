Bimba rapita dalla madre Giudizio immediato per la 47enne accusata

Una donna di 47 anni, di origini colombiane, è stata sottoposta a giudizio immediato dopo aver trascorso 17 ore barricata in casa a San Mauro in Valle con la propria figlioletta di 2 anni e mezzo, due mesi fa. L’episodio ha suscitato attenzione e si sta seguendo l’iter giudiziario legato all’accaduto.

Giudizio immediato per la 47enne di origini colombiane che due mesi fa si è barricata in casa a San Mauro in Valle con la figlioletta di 2 anni e mezzo per 17 ore. L’udienza in tribunale a Forlì si terrà il 5 febbraio e il difensore, l’avvocato Riccardo Luzi, chiederà di procedere con un patteggiamento. Per la donna, il giudice per le indagini preliminari Elisabetta Giorgi aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, e da due mesi la 47enne si trova rinchiusa nell’abitazione di una persona amica a Cesena. La 47enne colombiana è accusata di sequestro di persona, sottrazione di minore e occupazione abusiva di immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimba rapita dalla madre. Giudizio immediato per la 47enne accusata Leggi anche: Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, indagini chiuse: chiesto giudizio immediato per Francis Kaufman Leggi anche: Torna a casa la bimba rapita a Cosenza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bimba rapita dalla madre. Giudizio immediato per la 47enne accusata. Bimba rapita dalla madre. Giudizio immediato per la 47enne accusata - Giudizio immediato per la 47enne di origini colombiane che due mesi fa si è barricata in casa a San Mauro in Valle con la figlioletta di 2 anni e mezzo per 17 ore. msn.com

Salima e quei "bimbi mai più" della guerra in Rd Congo Rapita per oltre un anno dai miliziani dell'M23 ha subito violenze prima di riuscire a fuggire. Le Ong: ogni mezz'ora nell'Est un minore subisce abusi sessuali Di Fabio Carminati Avvenire - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.