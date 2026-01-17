Bilancio da 14 milioni Falorni | Equilibrio garantito Invariata pressione fiscale

Il bilancio 2026 di Santa Maria a Monte ammonta a circa 14 milioni di euro, confermando un equilibrio finanziario stabile. Secondo le dichiarazioni del sindaco Falorni, la pressione fiscale rimane invariata, garantendo continuità e sicurezza per i cittadini e le attività locali. Un dato che riflette una gestione attenta e oculata delle risorse, con attenzione alle esigenze della comunità e alla sostenibilità finanziaria del Comune.

SANTA MARIA A MONTE "Il bilancio 2026 presenta un volume complessivo che si avvicina ai 14 milioni di euro. La spesa corrente ammonta a circa 10,5 milioni, mentre la spesa destinata agli investimenti è di circa 1,5 milioni. I dati previsionali per gli anni 2027 e 2028 si attestano su valori analoghi a quelli del 2026". Lo dice Laura Falorni, assessore al bilancio e alle finanze del Comune di Santa Maria a Monte commentando il bilancio 2026-2028 approvato dal consiglio comunale a fine dicembre. "Il documento contabile approvato consente di garantire l’equilibrio sia della parte corrente sia della parte capitale, assicurando la continuità dei servizi ai cittadini e la realizzazione degli investimenti programmati – commenta ancora Falorni – Il bilancio dell’ente continua tuttavia a risentire di una rigidità strutturale ereditata dalle precedenti gestioni e determinata dalle spese di personale per circa 2 milioni di euro e dal rimborso dei mutui in essere per circa 1 milionedi euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bilancio da 14 milioni. Falorni: "Equilibrio garantito. Invariata pressione fiscale" Leggi anche: Bertinoro approva il bilancio, pressione fiscale invariata e investimenti su opere e servizi Leggi anche: Il Comune presenta i suoi conti: pressione fiscale invariata nel Bilancio di previsione 2026/2028 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bilancio da 14 milioni. Falorni: Equilibrio garantito. Invariata pressione fiscale; Bilancio 2026, 32% in meno sulla spesa corrente. Bilancio da 14 milioni. Falorni: "Equilibrio garantito. Invariata pressione fiscale" - "Ma continua a risentire di una rigidità strutturale ereditata dalle precedenti gestioni. lanazione.it

Via libera al bilancio dell'Emilia-Romagna, manovra da 14,3 miliardi - Romagna, una manovra finanziaria regionale complessiva da 14 miliardi e 280 milioni di euro, di cui 10,5 miliardi per ... ansa.it

[DOCUMENTI] Il Cagliari chiude il bilancio 2025 in perdita per 7 milioni: è il quinto esercizio consecutivo in rosso per il club sardo x.com

"La dotazione finanziaria di 257 milioni di euro prevista dalla legge di bilancio per i cosiddetti caregiver non solo è completamente inadeguata e risibile, ma presenta criteri così stringenti da limitare al minimo i potenziali beneficiari" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.