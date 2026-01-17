Bidoni in strada o si mettono più grandi o serve passare più volte per svuotarli
È importante mantenere l’area intorno alle scuole pulita e sicura. La presenza di bidoni troppo piccoli o la necessità di svuotarli frequentemente può contribuire al degrado e all’insoddisfazione dei cittadini. Soluzioni come l’installazione di contenitori più capienti potrebbero migliorare la gestione dei rifiuti e preservare l’igiene pubblica, garantendo un ambiente più decoroso e rispettoso per studenti e residenti.
Scrive il segnalante: “O si mettono bidoni più grandi o passare più volte a svuotarli. Vedere questo schifo a fianco di una scuola tra le panchine è proprio brutto”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Esce di strada e si ribalta più volte in un campo, grave un uomo
Leggi anche: Perché in oncologia serve un'alleanza più forte tra i grandi centri di ricerca e le startup più innovative
Bidoni dei rifiuti lasciati dai vandali in mezzo alla strada: «Ho frenato e li ho spostati, ma ho rischiato una tragedia» - L'ultimo episodio è stato segnalato ieri sui social da una cittadina che, tornando dal lavoro in ... ilgazzettino.it
Materassi Non nel cassonetto. Lasciarli in strada o accanto ai bidoni è un errore che può costarti una multa e danneggia l’ambiente. Un materasso è un rifiuto ingombrante speciale e va smaltito nel modo corretto, tramite operatori autorizzati. Con Differenzi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.