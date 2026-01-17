Bidoni in strada o si mettono più grandi o serve passare più volte per svuotarli

È importante mantenere l’area intorno alle scuole pulita e sicura. La presenza di bidoni troppo piccoli o la necessità di svuotarli frequentemente può contribuire al degrado e all’insoddisfazione dei cittadini. Soluzioni come l’installazione di contenitori più capienti potrebbero migliorare la gestione dei rifiuti e preservare l’igiene pubblica, garantendo un ambiente più decoroso e rispettoso per studenti e residenti.

