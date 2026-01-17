Biciplan una nuova opportunità per Limatola

Il Biciplan di Limatola rappresenta un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e il cicloturismo nel territorio. Promosso dai Comuni di Limatola e Castelcampagnano, in collaborazione con l’associazione “Agritettura 2”, il progetto mira a sviluppare infrastrutture e servizi dedicati alla mobilità attiva, favorendo un uso più consapevole e diffuso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e di svago.

Tempo di lettura: 3 minuti Favorire la mobilità attiva quotidiana e il cicloturismo: è questa la "ratio" di "Verso un Biciplan partecipato", progetto varato a più mani dai Comuni di Limatola (capofila) e Castelcampagnano con le associazioni "Agritettura 2.0" e "Facc e bike". Si tratta di una iniziativa finanziata grazie a misura promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento Sport, per il tramite di Sport e Salute Spa e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani nell'intento, come anticipato, di favorire altresì la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo.

