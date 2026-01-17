Beto, ex attaccante dell’Udinese, potrebbe trasferirsi alla Juventus, offrendo una soluzione per l’attacco bianconero. La trattativa richiede un confronto con altre grandi di Serie A, con il Napoli che resta in agguato. La possibilità di un ritorno del portoghese in Italia si configura come una delle opzioni monitorate dalla dirigenza juventina, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo.

Beto Juve: il portoghese spinge per il ritorno in Serie A e diventa un’opzione per l’attacco bianconero, ma il Napoli è in agguato. Tra le pieghe di un mercato invernale sempre più intricato, spunta una vecchia conoscenza del nostro campionato pronta a fare le valigie per tornare in Serie A. Si tratta di Beto, l’ex centravanti dell’Udinese che, dopo un’esperienza in chiaroscuro in Premier League con la maglia dell’ Everton, ha manifestato la chiara volontà di rientrare in Italia. Secondo Tuttosport, sebbene la priorità assoluta resti Jean-Philippe Mateta (con En-Nesyri come prima alternativa), il profilo di Beto non viene scartato: la sua fisicità e la conoscenza del calcio italiano lo rendono un “usato sicuro” affidabile per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Beto Juve, l’ex punta dell’Udinese può approdare a Torino sponda bianconera. Questi gli incastri necessari per concretizzare l’ipotesi: duello con una big di Serie A

Leggi anche: Atta Juve, ci sono novità nella corsa al gioiello dell’Udinese: possibile duello in estate con quella big di Serie A! Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Adeyemi Juve, l’ex obiettivo può approdare in Serie A: in stallo il rinnovo con il Borussia Dortmund. Una big ci pensa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus, ipotesi Beto per il mercato di gennaio - Acquistato dall’Udinese nella sessione estiva di calciomercato del 2021 dalla Portimonense, Beto si è dimostrato subito un attaccante piuttosto prolifico, tanto da chiudere la sua esperienza in Serie ... it.blastingnews.com

Le 48 ore del calciomercato #Juve Cosa succede per i grandi obiettivi x.com

Le 48 ore del calciomercato Juve Cosa succede per i grandi obiettivi - facebook.com facebook