Berrettini infortunato salta gli Australian Open 2026 | Mi spiace moltissimo

Matteo Berrettini si vedrà costretto a rinunciare all’Australian Open 2026 a causa di un infortunio. La notizia rappresenta un altro ostacolo per il tennista italiano, che già si trova ad affrontare un percorso di recupero. La sua assenza alla prima grande prova stagionale è una perdita significativa per il circuito e per i tifosi, che speravano di vederlo in campo.

Brutto colpo ancora prima di cominciare la stagione del grande tennis. Matteo Berrettini è costretto a saltare l’Australian Open 2026. L’ex numero 6 del mondo si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione, dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day. “ Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”, ha dichiarato. Il romano avrebbe dovuto affrontare Alex De Minaur in un attesissimo primo turno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Berrettini salta l'Australian Open: McDonald lo sostituisce contro De Minaur - Entra il lucky loser McDonald per sfidare De Minaur I forfait si susseguono a Melbourne. msn.com