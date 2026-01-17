Bergomi | Milan che centrocampo Rabiot ha svoltato la squadra Ma hai questo difetto

Giuseppe Bergomi commenta l’attuale stato delle squadre di Milano, sottolineando l’importanza del centrocampo per il rendimento di Milan e Inter. Focus particolare su Rabiot, considerato un elemento determinante per il successo rossonero, ma anche su alcuni aspetti da migliorare. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla situazione delle due formazioni, evidenziando i punti di forza e le criticità che influenzano la classifica.

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, attualmente commentatore su 'Sky Sport', ha parlato dei nerazzurri di Cristian Chivu (46 punti) e del Milan di Max Allegri (43) in un'intervista a 'Repubblica' oggi in edicola Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Repubblica' oggi in edicola in cui ha parlato della sfida Scudetto tra i nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica in Serie A con 46 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota 43. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

