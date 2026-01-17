Berardo da record e Iapichino brilla | grande atletica al memorial Giovannini

Al Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica leggera al PalaCasali di Ancona, si sono registrati risultati tecnici importanti. L’evento, parte del circuito World Indoor Tour, ha visto protagonisti atleti come Berardo, che ha stabilito un nuovo record, e Iapichino, che ha offerto una prestazione di rilievo, confermando il livello competitivo della giornata.

Nel Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica leggera inserito nel circuito World Indoor Tour e disputato al PalaCasali di Ancona, sono arrivati risultati tecnici di rilievo che hanno caratterizzato la giornata. Uno dei protagonisti assoluti della giornata è stato Matteo Berardo, giovane sprinter che ha stabilito il record italiano U18 nei 200 metri correndo in 21"51 nella sua serie di qualificazione, togliendosi anche la soddisfazione di essere stato il terzo migliore di tutta la giornata a livello cronometrico.

Iapichino, che esordio: 6,93 ad Ancona - L’azzurra comincia con 6,93 nel Memorial Alessio Giovannini, a soli quattro centimetri dal personale in sala. fidal.it

Atletica, Matteo Berardo brilla anche sui 200 metri e avvicina il record italiano U18 - In una domenica illuminata dalla splendida prova di Alessia Succo, autrice del nuovo record italiano U18 nei 60hs con barriere assolute da 84 centimetri ... oasport.it

NUOVA IMPRESA DI MATTEO BERARDO che vola sui 200 e sfiora il record italiano di Nappi (VIDEO) - facebook.com facebook

Atletica, Matteo Berardo si rivela sui 60 metri: record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker - x.com

