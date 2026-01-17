Benevento-Casarano mister Di Bari | Fvs? Non si può perdere così tanto tempo al monitor

Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo il Benevento ha preso il controllo della partita contro il Casarano, che si è disunito sotto pressione. La squadra sannita ha deciso di accelerare, consolidando il risultato con un rapido uno-due e il gol di Salvemini. Mister Di Bari ha commentato l’andamento della gara, sottolineando l’importanza di gestire meglio il tempo e le risorse durante il match.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un buon primo tempo, nella ripresa al "Vigorito" il Casarano si è sciolto come neve al sole sotto i colpi di un Benevento che ha deciso di cambiare passo mettendo in cassaforte i tre punti con un micidiale uno-due poi completato dal 3-0 di Salvemini. Queste le parole di mister Di Bari: REAZIONE – "Abbiamo fatto un grande primo tempo. L'avevamo studiata così. Loro hanno sbagliato qualche transizione e queste situazioni si potevano sfruttare meglio. Dispiace: prendo di buono la prestazione e la voglia dei ragazzi. Non è facile dopo un uno-due a Benevento. Fai fatica.

