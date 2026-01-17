Il Benevento 5 inizia il 2026 con una vittoria importante, superando il Soverato con il punteggio di 4-1. Con questa prestazione, i giallorossi si confermano a quota 39 punti, consolidando la loro posizione in classifica. La partita, disputata al PalaTedeschi, segna un avvio positivo per il team nel nuovo anno, evidenziando un percorso di crescita e determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizio di 2026 con il sorriso al PalaTedeschi per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Fabio Scarpitti supera il Soverato 4-1 e consolida la propria posizione in classifica salendo a 39 punti. Partita vivace sin dai primi minuti, con i giallorossi subito aggressivi. A sbloccare il match è Rafinha, bravo a sorprendere De Luca con un tiro improvviso. Poco dopo è Vitor Renoldi a salire in cattedra: nel giro di mezzo minuto firma una doppietta che manda le squadre all’intervallo sul 3-0, sfruttando anche la scelta degli ospiti di giocare con il portiere di movimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento 5 parte col botto nel 2026: Soverato ko 4-1, giallorossi a quota 39

Leggi anche: L’anno parte col botto: maxi vincita in una tabaccheria di Benevento

Leggi anche: Cocciaretto stende Jovic e trionfa a Hobart. Il suo 2026 parte col botto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio a 5 Serie A2 girone B. E' iniziato col botto il girone di ritorno; Ascolti Tv, i dati Auditel di giovedì 8 gennaio 2026: Don Matteo 15 parte col botto, bene Forbidden Fruit su Canale 5.

“Civismo”: sapremo coinvolgere astensionisti e nuove generazioni. Dialogo pubblico a Benevento con Nicola Boccalone e Angelo Moretti Benevento – Un confronto aperto sul futuro del civismo, sulla crisi della partecipazione democratica e sulle sfide poste d - facebook.com facebook