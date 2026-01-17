Bellezza nella struttura | Campioni del #MadeinItalia con Hakan Calhanoglu | Serie A 2024 25

Milano, oltre a essere una capitale del calcio, rappresenta anche un esempio di stile e raffinatezza. In questo video, Hakan Calhanoglu condivide la sua esperienza nella città, sottolineando come l’eleganza e l’attenzione ai dettagli siano parte integrante della sua vita quotidiana. Scopri come Milano si declina anche attraverso il percorso di uno dei campioni del #MadeinItalia, in un racconto che unisce sport e cultura con sobrietà e autenticità.

La città di Milano non è solo calcio. Unisciti a Hakan Calhanoglu mentre condivide la sua vita a Milano, un luogo di visione, eleganza e.

