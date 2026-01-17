Belén Rodríguez | dal ritorno in TV al nuovo trasloco Ecco dove andrà a vivere con i suoi figli

Da 361magazine.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Belén Rodríguez si prepara a riprendere la sua attività televisiva e ha annunciato un nuovo trasferimento con i suoi figli. Dopo aver passato questi ultimi mesi tra impegni lavorativi e momenti di vita privata, la showgirl ha scelto una nuova residenza. Ecco tutte le informazioni sul suo ritorno in TV e sulla località che ospiterà il suo nuovo nucleo familiare.

Belén Rodríguez: dalle prove al ritorno in TV fino ad arrivare al nuovo trasloco. Ecco dove andrà a vivere con i suoi figli. Belén Rodríguez è di nuovo in movimento. Non solo davanti alle telecamere — che sembrano chiamarla come una calamita — ma anche tra scatoloni, chiavi nuove e indirizzi che cambiano. Un doppio trasloco, fisico e simbolico, che racconta molto più di una semplice casa da arredare o di un programma da condurre. Leggi anche  Sorrentino ci ha graziati con questo capolavoro Quando Belén cambia casa non è mai solo una questione di metratura o quartiere. È un gesto che sa di reset, di spazio da riconquistare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

bel233n rodr237guez dal ritorno in tv al nuovo trasloco ecco dove andr224 a vivere con i suoi figli

© 361magazine.com - Belén Rodríguez: dal ritorno in TV al nuovo trasloco. Ecco dove andrà a vivere con i suoi figli

Leggi anche: Belén Rodriguez pronta al trasloco? Dove sarebbe la sua nuova casa

Leggi anche: Belén Rodriguez si prepara al ritorno in tv: abiti scintillanti e maxi scollature per Only Fun

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.